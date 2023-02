Des pluies éparses et orageuses sont attendues lundi, sur le nord et localement le centre. Ces pluies seront parfois intenses avec possibilité de chute de grêle par endroits, l’après-midi. Nuages passagers sur le sud.

Vent fort d’une vitesse atteignant 60 km/h prés des côtes nord. La vigilance est requise. Mer agitée à très agitée sur le nord.

Températures stationnaires et les maximales seront comprises entre 14 et 19°C et se situeront à 11°C sur les hauteurs.

