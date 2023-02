Météo : Pluies éparses sur les régions Est

Brume matinale sur les zones basses du nord et formation du verglas sur les régions ouest, aux premières heures de la journée de lundi, puis nuages passagers sur la plupart des régions. Ces nuages seront parfois denses sur les régions Est et le sud, avec pluies éparses, parfois orageuses prés des côtes. Ces pluies seront localement intenses.

Vent relativement fort d’une vitesse atteignant 40 km/h à l’Est du pays. Mer moutonneuse à agitée sur les côtes Est.

Températures maximales entre 11et 17 °C et aux alentours de 9°C sur les hauteurs.

