Météo: Pluies éparses temporairement orageuses

Les perturbations météorologiques persistent, vendredi, avec des pluies éparses temporairement orageuses sur les régions du Nord, le Centre et localement le Sud. Des vents qui nécessitent une vigilance, souffleront près des côtes et au Sud, où ils seront accompagnés de phénomènes de sable et de poussière. Les alertes de mise en garde pour les activités de navigation et de pêche sont en vigueur. La température reste inchangée, les maximales oscillent entre 18 et 23 degrés sur les côtes Nord, le Centre et les côtes du Sud-est et entre 27 et 32 degrés dans le reste des régions.

