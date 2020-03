Météo : Pluies isolées et temporairement orageuses

Des pluies isolées et temporairement orageuses sur le nord et localement le centre ce matin du mercredi 4 mars 2020, puis des passages nuageux seront parfois abondant sur la plupart des régions.

Le vent soufflera de Nord- Ouest fort à très fort de 50 à 80 km/h sur la plupart des régions en atteignant temporairement 100 km/h en rafales sur les hauteurs avec phénomènes locaux de sable sur le sud.

La mer sera forte à très forte dans le nord et très agitée à forte ailleurs.

Quant à la température, elle sera maximale comprise entre 12 et 17°C dans le nord et les hauteurs, entre 18 et 23°C dans le reste du pays et atteignant localement 26°C dans le sud-ouest.