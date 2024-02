Météo : Pluies temporairement orageuses et parfois intenses à partir de mardi

Des pluies temporairement orageuses sont attendues, demain mardi 27 février 2024, sur les régions ouest, indique un bulletin de suivi de la situation météorologique publié, lundi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces pluies concerneront progressivement les régions est et seront parfois intenses, au cours de la nuit, sur le nord et le centre-ouest où les quantités varieront entre 20 et 40 mm et atteindront localement 60 mm, avec des chutes de grêles par endroits.

Mercredi 28 février, l’après-midi et jeudi 29 février 2024 seront également marqués par un temps pluvieux sur le nord et le centre. Les pluies seront intenses et avec des quantités importantes localement, notamment sur les régions du nord-ouest.

