Météo : Températures en hausse, entre 21 et 32 degrés

Les températures seront aujourd’hui, en légère hausse. Les maximales seront comprises entre 21 et 26 °C dans les régions côtières et les hauteurs et entre 26 et 32°C ailleurs

Ciel partiellement nuageux sur les régions Ouest et le sud et nuages passagers ailleurs.

Vent relativement fort de 20 à 40 km/h prés des côtes Est, faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs et devient plus fort, en fin de journée, sur les régions du sud avec phénomènes locaux de sable, la nuit.

Mer moutonneuse dans le nord et agitée à moutonneuse sur le reste des côtes.

- Publicité-