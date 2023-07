Météo: Températures en legère baisse dimanche

Les températures enregistreront ce dimanche une légère baisse, notamment, dans les régions côtières et les hauteurs, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).Les maximales seront comprises entre 36°c et 41°c dans ces endroits.

Elles varieront entre 42°c et 47°c dans le reste des régions et seront accompagnées de coups de sirocco.

Des cellules orageuses sont attendues sur les hauteurs à partir de l’après-midi. Elles seront accompagnées de pluies éparses. Des chutes de grêle demeurent possibles dans certains endroits. Elles gagneront par la suite certaines délégations de l’est.

Les vents seront faibles à modérés. Leur vitesse ne dépassera pas 30 km/h. La mer sera peu agitée à ondulée à Serrat.

