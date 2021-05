Météo: Températures en légère hausse

Une hausse relative des températures est attendue, vendredi, 7 mai 2021, les maximales évolueront entre 22 et 27 degrés dans le Nord, le Centre et le Sud Est et entre 28 et 33 degrés dans le reste des régions.

- Publicité-

Les conditions météorologiques tendent, généralement, vers une amélioration. Quelques pluies éparses et orageuses sont attendues sur les hauteurs ouest et localement sur certaines délégations Est du Nord et du Centre et des nuages passagers dans le Sud.

Les vents seront généralement modérés avec une vitesse de 50 km /h prés des côtes et le sud provoquant des phénomènes de sable et de poussière. La mer sera agitée.