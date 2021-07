Quelques nuages dans la plupart des régions. Ils seront parfois abondants à partir de l’après-midi dans le centre-ouest.

Températures en légère hausse. Les maximales oscilleront entre 30°c et 35°c près des côtes et des hauteurs et entre 36°c et 41°c dans le reste des régions.

Vent faible à modéré de secteur nord dans le nord et de secteur est dans le centre et le sud .

Mer peu agitée.

