Météo: Températures en légère hausse

Pluies faibles le matin sur l’extrême nord puis des passages nuageux seront progressivement abondants avec pluies isolées et temporairement orageuses l’après-midi sur le nord puis intéresseront le centre en fin de journée et le sud durant la nuit.

Des chutes de grêle par endroits.

Vent de secteur Ouest assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h à l’intérieur du pays et dépassant temporairement 70 km/h sous orages.

Mer forte dans le nord et forte à agitée dans les autres zones.

Températures en légère hausse et les maximales seront comprises entre 14 et 19°C dans le nord et les hauteurs ouest et entre 18 et 22°C ailleurs.

Prévisions pour mardi 10 mars 2020

Temps parfois nuageux sur la plupart des régions avec pluies isolées et temporairement orageuses.

Vent de secteur Nord fort de 50 à 70 km/h près des côtes, sur les hauteurs et le sud avec phénomènes locaux de sable et assez fort de 30 à 50 km/h ailleurs.

Mer très forte à forte dans le nord et forte dans les autres zones.

Températures en baisse et les maximales seront comprises généralement entre 13 et 18°C, voisines de 10°C sur les hauteurs ouest et atteignant 22°C dans le sud-ouest.