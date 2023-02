Météo : Températures en légère hausse

Des pluies éparses et orageuses sont attendues, vendredi, sur les côtes-est et le sud. Ces pluies seront relativement plus intenses sur le sud, la nuit. Ciel partiellement nuageux sur le reste des régions.

Un vent atteignant une vitesse de 50 km/h soufflera sur l’extrême nord-ouest et sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable.

La mer sera moutonneuse à agitée dans la zone de Serrat et le golfe de Gabès et peu agitée à moutonneuse sur le reste des côtes.

Les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 14 et 18 °C, se situeront à 10 °C sur les hauteurs et atteindront 20 °C à El Borma et Borj El Khadhra.

