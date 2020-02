Météo : Températures en légère hausse

Quelques nuages sur l’ensemble du pays seront plus abondants sur le nord. Vent de secteur Ouest fort de 50 à 70 km/h près des côtes nord, sur le golfe de Hammamet et les hauteurs et modéré de 20 à 30 km/h ailleurs.

Mer forte à très forte sur le nord, forte dans le golfe de Hammamet et agitée sur les autres zones. Températures en légère hausse et les maximales seront comprises entre 18 et 23°C dans le nord et les hauteurs ouest et entre 23 et 27°C dans le reste du pays.

Prévisions pour Mardi 04 Février 2020

Temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront progressivement abondants sur le nord avec pluies isolées la nuit et prenant temporairement un caractère orageux.

Vent de secteur Ouest fort de 50 à 70 km/h près des côtes nord, sur le golfe de Hammamet et les hauteurs et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs. Mer forte à très forte sur le nord et le golfe de Hammamet et agitée ailleurs.

Températures stationnaires et les maximales seront comprises entre 17 et 23°C dans le nord et les hauteurs ouest et entre 23 et 28°C dans le reste du pays.