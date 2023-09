Ciel partiellement nuageux sur la pluart des régions à parfois très nuageux au nord et sur les hauteurs l’après-midi.L’activité du vent sera relativement réduite et sa vitesse baissera à 40 km/h. Mer peu agitée à agitée à l’est du pays. Les températures maximales varient entre 28 et 34 degrés sur les régions côtières nord et les hauteurs et entre 35 et 40 degrés à l’intérieur du pays.

- Publicité-