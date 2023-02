Brume locale dense sur les zones basses et les régions avoisinant les barrages, les forêts et les oueds, réduisant la visibilité horizontale, aux premières heures de la journée de lundi, puis ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Températures stationnaires et maximales comprises entre 18 et 23 °C.

Vent faible à modéré. Mer peu agitée et favorable aux activités maritimes.

