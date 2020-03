Météo: Températures entre 21 et 25 degrés

Le temps est aujourd’hui, localement brumeux le matin puis ciel partiellement voilé sur la plupart des régions.

Vent de secteur Ouest faible à modéré de 15 à 30 km/h puis tournant au secteur Est l’après-midi.

Mer houleuse à peu agitée sur le Nord et peu agitée sur les autres côtes.

Les températures maximales sont comprises généralement entre 21 et 25°C.

Prévision pour demain, Vendredi 13 Mars 2020

Le temps sera, vendredi, partiellement voilé sur la plupart des régions.

Vent de secteur Ouest faible à modéré de 15 à 30 km/h puis se renforçant légèrement de 20 à 40 km/h près des côtes Est l’après-midi.

Mer peu agitée à agitée sur les côtes Est.

Les températures en hausse et les maximales seront comprises généralement entre 26 et 30°C et voisines de 24°C sur les hauteurs ouest.