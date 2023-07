Météo : Températures entre 30 et 49 degrés

Les températures maximales varient aujourd’hui entre 30 et 37 °C dans les régions côtières du nord et du centre et entre 40 et 49°C dans le reste des régions avec vent de sirocco.

Vent relativement fort de 20 à 40 km/h prés de côtes, faible à modéré de 15 à 35 km/h à l’intérieur du pays et dépasse temporairement 60 km/h en rafales sur les régions du centre ouest l’après-midi.Mer agitée.

Ciel dégagé à partiellement nuageux l’après-midi avec possibilité de formation de cellules orageuses accompagnées de quelques pluies locales, l’après-midi, sur les régions ouest du centre.

