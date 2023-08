Météo: Températures entre 32 et 45 degrés

Les températures sont relativement stables jeudi avec des maximales variant entre 32 et 37 degrés prés des côtes Est, entre 38 et 43 degrés dans le reste des régions et aux alentours de 45 degrés dans le sud-ouest avec un vent de sirocco.Le vent soufflera de secteur nord au nord et de secteur Est au centre et au sud, faible à modéré puis se renforçant relativement en fin de la journée sur les côtes Est.Le ciel sera généralement dégagé à peu nuageux. Des cellules orageuses locales seront formées l’après-midi sur les régions ouest du centre où elles seront accompagnées de pluies éparses.

