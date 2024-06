L’Institut national de la météorologie a indiqué que le temps sera partiellement nuageux, ce lundi 17 juin 2024, avec des orages dans le nord-ouest et des pluies éparses.

Les températures seront en hausse et se situeront entre 30 et 34 degrés dans le nord et entre 35 et 42 degrés dans le reste des régions, atteignant 45 degrés dans l’extrême sud.

Le vent sera de secteur est fort près des côtes et la mer sera agitée, a ajouté l’INM.