Météo : Températures maximales comprises entre 13 et 17 °C

Nuages parfois nuageux sur le nord et les régions Est du centre et du sud avec quelques pluies éparses. Nuages passagers ailleurs.

Vent de secteur nord relativement fort de 30 à 50 km/h prés des côtes Est et faible à modéré de 15 à 30 km/h sur le reste des régions. Le vent devient plus fort la nuit prés des côtes nord.

Mer moutonneuse à progressivement très agitée sur le nord et très agitée à agitée sur les côtes Est.

Températures maximales comprises généralement entre 13 et 17 °C et aux alentours de 9°C sur les hauteurs ouest.



