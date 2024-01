Une Brume locale couvrira la plupart des régions lundi matin. Le ciel sera ensuite couvert de nuages passagers.

Vent de secteur Est relativement fort prés des côtes nord et faible à modéré ailleurs.

Mer agitée à localement très agitée dans le nord et peu agitée sur le reste des côtes à moutonneuse dans le golfe de Gabès.

Températures maximales comprises généralement, entre 15 et 20 °C et aux alentours de 13 °C sur les hauteurs.

