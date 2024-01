Ciel peu nuageux, vendredi, sur tout le pays.

Vent de secteur ouest relativement fort à temporairement fort de 40 à 60 km/h prés des côtes nord et sur les hauteurs et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer très agitée dans le nord et le Golfe de Hammamet et moutonneuse à peu agitée sur les autres côtes.

Températures en légère hausse avec des maximales comprises généralement entre 21 et 27 °C et aux alentours de 19°C sur les hauteurs ouest.



