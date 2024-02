Quelques nuages sur la plupart des régions, devenant plus denses sur le nord et les les côtes est. Vent de secteur nord relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 16 et 21 degrés et aux alentours de 14 degrés sur les hauteurs ouest.

