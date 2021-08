Météo: températures stables dans la plupart des régions

Une stabilité attendue lundi, 23 août 2021, pour la plupart des indicateurs météorologiques, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie (INM).

- Publicité-

Les températures maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et entre 36 et 39 degrés à l’intérieur du pays.

Le vent soufflera du secteur nord au nord et du secteur Est au centre et au sud d’une vitesse qui ne dépasse pas 25 km/h.

La mer sera peu agitée et Ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions.