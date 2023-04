Météo: Températures toujours en hausse

La hausse des températures se poursuivra, ce samedi. Les maximales seront comprises entre 30 et 36 degrés, atteindront 38 degrés dans le sud-ouest et elles seront relativement moins élevées dans les régions côtières Est (entre 22 et 28 degrés).

Le vent soufflera faible à modéré puis se renforçant relativement l’après-midi près des côtes Est, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

La mer sera peu agitée à agitée à l’Est du pays et le temps sera partiellement nuageux et les nuages seront plus denses sur les régions ouest.

- Publicité-