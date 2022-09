Météo: Températures toujours en hausse mardi

Les températures sont toujours en hausse relative mardi malgré une légère baisse attendue et les maximales seront comprises entre 30 et 36 degrés dans les régions côtières et entre 37 et 43 degrés à l’intérieur du pays avec des vents de sirocco.

Le ciel sera partiellement nuageux et les nuages seront plus intenses sur le nord et le centre avec de pluies orageuses l’après-midi.

Possibilité de chute de grêle dans certains endroits.

Le vent soufflera faible à modéré et la mer sera houleuse à peu agitée.