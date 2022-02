Météo: Temps aux allures printanières, ce samedi

Le temps est printanier, samedi, avec un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Les températures sont en légère hausse et les maximales comprises entre 20 et 26 degrés et se situeront à 18 degrés sur les hauteurs ouest.

Le vent sera faible à modéré, soufflant à une vitesse qui peut atteindre 40 km/h sur les côtes Est. L’activité maritime sera possible au cours de cette journée et la mer sera houleuse à agitée au niveau des côtes Est.