Météo : Temps chaud dans la plupart des régions

Temps chaud et peu nuageux dans la plupart des régions. Températures en hausse. Les maximales oscilleront entre 38°c et 45°c, avec coups de sirocco. Elles atteindront 49°c à Kébili et Tozeur, à l’exception des régions côtières où elles varieront entre 30°c et 35°c.

Vents modérés. Leur vitesse maximale atteindra 40 km/h/

Mer agitée à ondulée.

