Météo: Temps chaud et clair

Temps chaud et clair, avec la possibilité de l’apparition de cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies, l’après-midi, sur les régions ouest du Nord.

Le vent soufflera du secteur est faible à modéré (de 10 à 20 km/h), sa vitesse pourra être relativement plus forte, l’après-midi, sur le Sud, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

La mer sera peu agitée. Les températures restent élevées. Les maximales seront comprises entre 38 et 47 degrés avec des vents de sirocco.

