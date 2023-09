Temps localement brumeux sur les zones basses du nord, tôt le matin. Des restes de pluie tombent sur le sud-est et ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions. L’activité du vent nécessite la vigilance près des côtes. Mer généralement agitée et températures maximales entre 27 et 32 degrés.

