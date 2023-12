Le temps sera nuageux avec pluies attendues sur la plupart des régions. Ces précipitations seront temporairement orageuses et localement abondantes sur le Sud-Est et l’extrême nord-Ouest.

Les températures maximales seront comprises entre 12 et 17 degrés et atteindront 10 degrés sur les hauteurs. Elles atteindront 20 degrés sur le sud-ouest.

Le vent soufflera fort à très fort avec une vitesse qui pourra atteindre 100 km/h sous forme de rafales près des côtes Est et sur les hauteurs.

- Publicité-