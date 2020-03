Météo: Temps nuageux et faibles pluies

Temps parfois très nuageux, vendredi, avec quelques pluies sur le nord et le centre et des passages nuageux sur le Sud.

Vent de secteur Ouest fort à assez fort de 40 à 60 km/h près des côtes et sur le Sud avec phénomènes locaux de sable et modéré de 20 à 30 km/h ailleurs. Mer très agitée à agitée.

Les températures maximales seront comprises entre 12 et 18°C sur le nord et le centre, de l’ordre de 10°C sur les hauteurs Ouest et entre 19 et 24°C sur le sud.

Prévision pour demain samedi 28 mars 2020

Des passages nuageux parfois abondants avec cellules orageuses accompagnées de pluies isolées sur le centre, le sud et localement le nord.

Vent de secteur Nord assez de 20 à 40 km/h près des côtes et sur le sud et faible à modéré de 15 à 20 km/h ailleurs. Mer agitée.

Les températures maximales seront comprises entre 12 et 18°C sur le nord et le centre, de l’ordre de 10°C sur les hauteurs Ouest et entre 19 et 25°C sur le sud . Elles atteindront 30°C sur l’extrême sud.