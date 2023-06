Météo: Temps nuageux et les températures variant entre 30 et 41 degrés

le Temps sera peu nuageux, aujourd’hui sur l’Ensemble du pays, à partiellement nuageux au cours de la nuit prochaine .

Les températures oscilleront entre 30 et 35 degrés au Nord, sur les hauteurs, et sur les régions côtières. Elles varieront entre 36 et 41 degrés dans le reste des régions .

Le Vent soufflera faible à modéré. Sa vitesse atteindra 40 km/h près des côtes et au Sud, avec des phénomènes de sables .

La Mer sera agitée au Nord et à l’Est de la Tunisie, et moutonneuse au Golfe de Gabès.

