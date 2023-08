Météo: Temps nuageux sur l’ensemble du pays ce jeudi

Le temps sera peu nuageux ce jeudi sur la plupart des régions puis les nuages seront plus denses l’après-midi sur les régions ouest du centre avec apparition de cellules orageuses locales, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Les températures maximales oscilleront entre 31 et 35 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs, et entre 36 et 40 degrés dans le reste des régions.

Vent d’Est soufflera faible à modéré puis se renforçant relativement l’après-midi prés des côtes Notd et la mer sera agitée dans la zone de Serrat et peu agitée dans le reste des côtes.

