Le temps sera partiellement nuageux et les nuages seront denses cet après-midi avec pluies éparses sur les régions ouest.

Ces précipitations engloberont progressivement les régions Est, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 13 et 17 degrés et atteindront 11 degrés sur les hauteurs ouest.

Le vent soufflera faible à modéré sur la plupart des régions puis se renforçant au cours de la nuit près des côtes.

