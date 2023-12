Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions et parfois densément nuageux sur les régions de l’extrême Nord, avec des pluies éparses le soir, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales oscilleront entre 14 et 19°c et aux alentours de 12°c sur les hauteurs.

Le vent sera relativement fort l’après-midi près des côtes et les hauteurs et faible à modéré sur le reste des régions.

