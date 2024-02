Le temps sera marqué, dimanche soir, par des nuages passagers dans la plupart des régions, selon le bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera relativement fort à fort sur le Sud et faible à modéré dans le reste des régions. Les températures oscilleront entre 10 et 14°c et seront aux alentours de 8°c sur les hauteurs, a ajouté la même source.