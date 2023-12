Le Temps sera peu nuageux ce lundi sur la plupart des régions. Vent du secteur Ouest faible à modéré, dont la vitesse oscille entre 15 et 25km/h.

Mer moutonneuse au Golfe de Tunis et peu agitée dans le reste des côtes. Les températures maximales oscillent entre 17 et 21 degrés et elles seront dans la limite de 15 degrés sur les hauteurs Ouest

