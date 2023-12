Ciel densément nuageux avec des pluies sur la plupart des régions. Ces pluies seront temporairement orageuses et intenses sur le centre-est et localement le sud.

Vent de secteur Est relativement, fort de 20 à 40 km/h prés des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h à l’intérieur du pays.

Températures comprises, la nuit, entre 6 et 10°C sur les hauteurs et entre 11 et 14°C ailleurs.

