Météo : Temps pluvieux sur le nord et localement le centre et le sud-est

Nuages parfois denses avec pluies temporairement orageuses sur le nord et localement le centre et le sud-est. Ces pluies seront localement intenses le matin sur les régions du nord et du Sahel avec des chutes de grêles par endroits.

Vent relativement fort à fort de 40 à 60 km/h sur la plupart des régions avec des tourbillons locaux de sable sur le sud. Mer très agitée à localement houleuse.

Températures en baisse et les maximales seront comprises entre 15 et 20 °C dans le nord et les hauteurs et entre 22 et 28°C dans le reste des régions.

