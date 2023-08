Météo: Temps stable, dimanche, avec possibilité d’apparition de cellules orageuses l’après-midi

Le temps sera marqué, dimanche, par des Nuages passagers dans la plupart des régions, avec possibilité d’apparition de cellules orageuses locales l’après-midi accompagnées de quelques pluies dans l’extrême nord-ouest.

Les températures maximales oscilleront entre 27 et 33 degrés dans le nord et sur les hauteurs, et entre 35 et 40 degrés dans le reste des régions.

Le Vent soufflera fort près des côtes nord et du golfe d’Hammamet, et faible et modéré dans le reste des régions.

La mer sera très agitée au Nord et dans le golfe d’Hammamet, et ondulée sur le reste des côtes.

