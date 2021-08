Météo: Une baisse relative attendue de la température

Les prévisions du météo pour aujourd’hui selon l’institut national de météorologie sont comme suit:



Les indicateurs d’orages se poursuivent dans l’après-midi dans les hautes terres de l’ouest, accompagnés de pluies éparses avec la possibilité de chutes de grêle dans des endroits limités pour s’étendre progressivement vers un certain nombre de délégations de l’est en fin de journée.



Les gouvernorats concernés sont El Kef, Siliana, Kasserine, puis Kairouan et Sidi Bouzid.



Ce qui est nouveau, c’est la baisse relative attendue de la température;

Les maximales seront comprises entre 29 et 36 degrés dans le nord, les hauts plateaux et les zones côtières, et entre 37 et 43 dans le reste des régions avec l’apparition du siroco.



L’intensité du vent oblige à la vigilance à proximité des côtes nord et du golfe d’Hammamet, où sa vitesse atteint un niveau de 50 km/h dans le reste des côtes.

