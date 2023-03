Météo: Vent fort sur le nord, les hauteurs et les zones côtières

Le temps se caractérise, vendredi, par un vent fort qui soufflera en rafales sur le nord, les hauteurs et les zones côtières. Sa vitesse atteindra jusqu’à 70 km/h, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

La mer sera très agitée à houleuse dans le nord et agité à très agitée localement dans l’est du pays.

Temps partiellement nuageux sur la plupart des régions. Les températures maximales seront comprises entre 16 et 22 degrés dans le nord et les hauteurs et entre 23 et 29 dans le reste des régions.

