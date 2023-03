Météo: vents forts près des côtes et des hauteurs

Le temps sera marqué samedi par des vents forts dont la vitesse s’élève jusqu’à 80km/h. Des rafales seront ainsi enregistrées au niveau des côtes et des hauteurs, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie.

Les bulletins d’alerte demeurent ainsi en vigueur pour l’activité de la navigation et de la pêche.

La mer sera très agitée au nord, houleuse dans le golfe de Hammamet et agitée dans le golfe de Gabès.

Le ciel sera partiellement nuageux dans la plupart des régions au cours de cette journée, les températures maximales seront comprises entre 18 et 24°c au Nord et sur les hauteurs et entre 24 et 30°c dans le reste des régions.

