Metlaoui: Campagne de dépistage de la Covid-19 dans le quartier d’El Kayna

La campagne de dépistage de la Covid-19, se poursuit pour le deuxième jour consécutif, dans le quartier d’El Kayna à Métlaoui (Gafsa), et ce, après la décision des autorités d’isoler une partie du quartier pour prévenir la propagation de la maladie.

L’objectif est de dépister l’entourage des personnes infectées par la Covid-19, vu que six cas positifs ont été enregistrés, au cours des deux dernières semaines, dont deux cas annoncés, vendredi, a déclaré le directeur régional de la santé de Gafsa, Salem Nasri, à l’Agence TAP.

Depuis samedi, environ 121 prélèvements ont été réalisés, dont les résultats sortiront, au cours des prochaines heures, et 50 à 60 échantillons devront être prélevés, dimanche, afin de réduire les risques d’infection et cerner l’épidémie, selon la même source.

Une partie de ce quartier est soumise à un isolement sanitaire total, depuis samedi, sur décision des autorités régionales en coordination avec le ministère de la Santé, conformément à la classification comme » foyer épidémique » de chaque zone qui enregistre cinq cas Covid-19 regroupés (ministère de la santé).

Le gouverneur de Gafsa, Mondher Aribi, a expliqué que la décision d’isoler une partie du quartier abritant 63 familles composées de 250 personnes est une mesure de précaution pour lutter contre la propagation du virus, ajoutant que les habitants sont appelés à rester chez eux jusqu’à l’obtention des résultats des prélèvements et leur a distribué des aides alimentaires.

Si les résultats des prélèvements sont négatifs, l’isolement sera levé mais si des nouveaux cas de contamination sont détectés, l’isolement se poursuivra, pendant au moins 14 jours, a-t-il encore indiqué.

A noter que 6 cas de contamination Covid-19 ont été enregistrés, du 5 au 15 mai, au quartier d’El Kayna portant le nombre de contamination dans la région de Gafsa à 47 cas, dont 30 guérisons.