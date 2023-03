Métro de Moscou: Devenue opérationnelle, la Grande ligne circulaire (GLC) est la plus longue du monde

Mercredi 1er mars, la Grande Ligne Circulaire (Bolshaya Koltsevaya), du métro de Moscou, conçue pour moderniser le système de métro et soulager la congestion de la circulation dans la métropole russe, est enfin devenue entièrement opérationnelle. La Grande Ligne Circulaire (GLC) mesure 70 kilomètres de long, compte 31 stations et trois dépôts électriques.



Cette plus longue ligne de métro circulaire a été construite en un temps record. La première section a été ouverte en 2018, suivie de plusieurs autres en 2021, dont la plus longue section de métro de l’histoire de Moscou, longue de 21 km et comprenant 10 stations.



Tous les services de haute technologie du métro de Moscou seront disponibles aux passagers de la ligne, y compris les moyens de paiement les plus pratiques : le système de billetterie du métro de Moscou a été reconnu à deux reprises comme le plus intelligent au monde par le prestigieux prix international des titres de transport (2020, 2021). Chaque tourniquet de la ligne accepte les cartes de voyage et bancaires, et deux tourniquets dans chaque hall accepteront les paiements biométriques.



La Grande Ligne Circulaire dispose également de trains bien équipés qui créent un environnement confortable pour le travail et le tourisme.

