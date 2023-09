Mexique : Un des fils d’« El Chapo » extradé vers les États-Unis

L’un des fils du baron de la drogue « El Chapo », Ovidio Guzman, a été extradé vendredi du Mexique vers les États-Unis, ont annoncé les autorités américaines. Il est inculpé pour trafic de drogue, blanchiment d’argent et d’autres crimes violents.

Cette extradition « témoigne de l’importance de la coopération entre les gouvernements américain et mexicain pour juguler le narcotrafic », a ajouté le département, en remerciant le Mexique. Ovidio Guzman, surnommé « El Raton » (« La Souris »), avait été capturé par les autorités mexicaines le 5 janvier au cours d’une opération sanglante quelques jours avant une visite de Joe Biden. Dix militaires et dix-neuf criminels présumés avaient trouvé la mort lors d’intenses échanges de coups de feu entre les forces de l’ordre et des hommes en armes à Culiacan, ville de 800 000 habitants dans le nord-ouest du Mexique.

Les autorités américaines avaient offert une prime de 5 millions de dollars pour son arrestation, l’accusant, ainsi que son frère Joaquin Guzman Lopez, de superviser des laboratoires dans l’État de Sinaloa produisant de la méthamphétamine. « D’autres informations indiquent qu’Ovidio Guzman Lopez a ordonné le meurtre d’informateurs, d’un trafiquant de drogue et d’une chanteuse mexicaine populaire qui avait refusé de chanter à son mariage », indique par ailleurs le site Internet des douanes américaines.

