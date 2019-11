MI: Arrestation de cinq étrangers qui tentaient de franchir illégalement la frontière tuniso-libyenne

Cinq étrangers ont été arrêtés dans le gouvernorat de Médenine, alors qu’ils tentaient de traverser clandestinement la frontière terrestre entre la Libye et la Tunisie, a annoncé mardi le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Une patrouille appartenant à la Garde nationale à Médenine a réussi lundi à arrêter cinq personnes de différentes nationalités africaines, sans papiers d’identité et sur le point de franchir illégalement la frontière terrestre entre les deux pays, précise le communiqué.

Le parquet a ordonné l’ouverture d’une procédure judiciaire pour “entrée illégale sur le territoire tunisien” et d’engager des poursuites à leur encontre.