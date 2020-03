MI: La mesure du couvre-feu sera appliquée avec plus de fermeté

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur Khaled Hayouni a indiqué que des arrestations ont été enregistrées parmi les personnes qui n’ont pas respecté le couvre-feu décrété dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Le responsable a déclaré à l’Agence TAP, jeudi, qu’en général les Tunisiens se sont conformés à cette mesure préventive qui, a-t-il, insisté, sera appliquée avec plus de fermeté dans les prochains jours.

Les unités sécuritaires ont été déployées mercredi, premier jour du couvre-feu, sur tout le territoire, a-t-il indiqué, appelant les citoyens à se conformer au couvre-feu qui a pour but de limiter la propagation du virus.

Le ministre de l’Intérieur Hichem Mechichi a effectué mercredi une série de visite englobant plusieurs patrouilles sécuritaires et postes de police dans le grand-Tunis. Il a, également, inspecté les unités de la Protection civile pour s’assurer de leur préparation face à la crise.