MI : Mesures de sécurité pour la finale retour de la Ligue des champions

A l’occasion de la finale retour de la Ligue des champions d’Afrique, qui réunira vendredi soir 31 mai à 22h00 heures au stade olympique de Radès l’Esperance ST et le Widad Casablanca, le ministère de l’intérieur a annoncé les mesures sécuritaires suivantes en matière de circulation:

– Ouverture des portes du stade à 18h30.

– Interdiction de circuler de tous types de véhicules sur la route nationale n° 1 dans la section située entre la bifurcation BSB et le croisement de Oued Meliane de 18h00 à 2h00 le samedi, à l’exception de ceux se dirigeant vers le stade et des détenteurs de billets.

– Le parking sud est réservé aux supporters de l’Esperance ST aux détenteurs des billets pour le virage. Il est accessible via l’autoroute sud en passant par le changeur du stade, par la route nationale n° 1 ou par le croisement du village méditerranéen.

– Le parking de la tribune d’honneur est accessible uniquement par l’entrée principale pour les détenteurs de billets pour les loges et les journalistes.

– Une modification de l’horaire d’interdiction d’entrée des camions lourds dans la capitale, à titre exceptionnel, fixée de 17 heures à 2 heures le samedi.

Le ministère de l’Intérieur a insisté dans ce communiqué sur le respect du code de la route, la nécessité d’éviter la conduite imprudente et les comportements dangereux, indiquant que des mesures légales nécessaires seraient prises contre le transport aléatoire et les surcharges de passagers.