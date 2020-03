MI: Modalité du couvre-feu pour le travail de nuit

Le ministère appelle toutes les structures publiques, médias et entreprises privées dont la nature des activités nécessite le travail de nuit, de remettre au service du département une liste nominative des agents affectés la nuit comportant;

-Leur identité (nom, prénom et numéro de la carte d’identité nationale)

-La plaque minéralogique du moyen de transport

L’itinéraire

-Un ordre de mission délivré de l’entreprise pour tous les déplacements et comprenant toutes les informations susmentionnées

-La nécessité de se soumettre aux consignes des patrouilles sécuritaires.

Pour tout contact, le ministère met à la disposition des personnes concernées son numéro du Fax 71 340 888.

Ces mesures interviennent en application de la décision du président de la République de décréter un couvre feu interdisant la circulation des personnes et des automobiles sur tout le territoire de 18h00 à 6h00.

Mardi soir, le président de la République Le président de la République, Kaïs Saïed, a décidé l’application du couvre-feu à partir de ce mercredi 18 mars, de 18h00 à 06h00.

Il a précisé qu’après concertation avec les responsables et experts, il a décidé d’agir et de prendre les mesures complémentaires qui s’imposent pour tenter de lutter contre la propagation du Covid-19.